Rui Rosário abandonou uma carreira empresarial e começou por ser um autodidata numa área que sempre o entusiasmou, a cozinha. Em 2018, decide abraçar o sonho de aprender cozinha japonesa e, desta forma, viaja até ao Oriente. Foi nesse ano que chegou à Tokyo Sushi Academy, escola onde aprendeu com mestres nipónicos.

De regresso a Lisboa, trabalhou na Barra Japonesa do restaurante Praia no Parque, em Lisboa, mas o Japão continuava a chamar pelo chef que acabaria por regressar para aprofundar os seus conhecimentos, absorver a cultura e a gastronomia local. É em Tóquio que treina sushi e kaiseki, destacando-se a passagem pelo restaurante Hakkoku em Ginza, onde estagiou com um chef com estrela Michelin.

A homenagem à cultura japonesa chama-se Sugoi! e é um espaço onde, quer ao balcão quer na esplanada – feita ao estilo de street food japonesa –, se combinam os pratos crus com receitas de ramen.

Tal como no Japão, também no 8 Marvila (Praça David Leandro da Silva 8), os clientes são convidados a experimentar e a ver a comida a ser confecionada à sua frente. No menu destacam-se a “Cebolada” de Sarrajão, a Cavala, Ponzu e Rábano, o Sashimi Moriawase, um combinado de vários peixes num prato e o Choco, Wakame e Yuzu Kosho, que podem ser conjugados com as opções de ramen. Para acompanhar, foi feita uma seleção de vinhos orgânicos e para os apreciadores haverá ainda o saquê exclusivo do Sugoi!