O número 33 da Rua do Crucifixo, na Baixa lisboeta, alberga uma novidade: chama-se Hortinha e apresenta-se como um salad bar, que trabalha com fornecedores locais e produtos da região.

O restaurante está aberto especificamente para almoço, com um horário de funcionamento entre as 11h e as 15h30. O menu é composto por seis saladas, com inspiração em diversas culinárias – portuguesa, francesa, italiana, grega e asiática – havendo também a possibilidade de personalizar o seu pedido, escolhendo uma base, um molho e quatro ingredientes. Os preços variam entre os 9,5€ (salada personalizada), 10,50€ (salada e bebida) e 12,5€ (salada, bebida e sobremesa).

créditos: Divulgação

A diversidade de ingredientes permite versatilidade, sendo que pode fazer várias combinações, independentemente do regime alimentar.

O conceito nasce pelas mãos de quatro amigos – Alison, Lucas, Christophe e Diana – que resolveram trazer o conceito para Portugal, depois de passarem uma temporada em Paris, onde tinham o hábito de marcar encontros num bar de saladas.