O Alameda, inaugurado por Rui Sequeira em dezembro de 2018, apresenta uma filosofia de “fun fine dining” e propostas gastronómicas desenvolvidas com produtos da região. Para celebrar o terceiro aniversário deste seu projeto, o jovem chef farense, que se foca em técnicas tradicionais e contemporâneas, convidou Hans Neuner, chef do Ocean com duas estrelas Michelin, Carlos Afonso, chef e proprietário do restaurante lisboeta O Frade, e o chef pasteleiro Márcio Baltazar, que foram seus colegas durante os anos em que trabalhou no restaurante Ocean. Wilson Pires, barman e fundador da marca de cocktails Verso, vai desenvolver harmonizações para a nova carta do Alameda e foi já integrado nesta comemoração.

“Este aniversário marca o início dos jantares ‘Entre Amigos’, um evento que pretendo manter com regularidade onde o Alameda será o anfitrião das amizades que se desenvolvem nesta área tão desafiante e tão criativa em que trabalhamos. Queremos que seja um momento de experiências em termos de sabores, produtos e técnicas, onde promovemos a partilha e a união entre profissionais e, acima de tudo, proporcionamos uma experiência única aos nossos clientes.”, refere Rui Sequeira.

Para início do jantar no Alameda, as entradas: Miudezas de frango, castanha e cogumelos, Tártaro de atum, folha de shiso e óleo de palma, e Puntillita, ficam a cargo de Guilherme Sousa, Fausto Fabri e Francisco Matias, elementos da equipa do Alameda. De seguida, o chef Carlos Afonso irá preparar dois pratos em que o atum e as ostras da ria Formosa estarão em destaque e, ainda nos pratos de peixe, o chef Rui Sequeira confecionará uma Carbonara de raia, antes de apresentar o seu Porco preto, morcela de arroz de Monchique e castanha.

As sobremesas deste menu especial revelam a mestria dos chefes Hans Neuner e Márcio Baltazar, que preparam um Requeijão, pitanga da madeira e nozes de Trás os Montes, ao qual se seguirá, da autoria de Carlos Afonso, um Leite creme de cabra. Um menu de celebração da gastronomia em dia de festa para o restaurante Alameda, que reúne aqui uma equipa de luxo.

Para harmonizar estas propostas gastronómicas, há cocktails (criados por Wilson Pires), cerveja (Inédit Estrella), e vinhos de produtores nacionais, como Poças, Filipa Pato, e Quinta do Piloto.

Restaurante Alameda Rua da Polícia da Segurança Pública, nº10, Faro Contactos: tel.289 824 831

O jantar “Entre Amigos” tem um valor de 89,9 euros por pessoa (com harmonização de vinhos incluída) e pode ser reservado através do contacto telefónico 289 824 831. Os clientes devem fazer o pré-pagamento na hora da marcação.