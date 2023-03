Na jornada gastronómica que o JNcQUOI Asia denomina Bolly Week, o chef Lokesk, responsável desde 2019 pela cozinha indiana do JNcQUOI Asia, sugere uma Seleção de entradas indianas e chutneys (24 euros), Chamuça de camarão com chutney de manga (12 euros), Frango malai tikka com molho de hortelã (17 euros) ou Aloo Papdi Chaat (16 euros).

Os afamados caris não poderiam faltar na seleção de pratos principais: ao Caril Karahi de Paneer (20 euros) e Caril de camarão tigre com coco (48 euros) junta-se uma outra especialidade indiana, as Costeletas de borrego tandoori com molho de hortelã (39 euros).

Para sobremesa, o chef sugere Gulab Jamun (11 euros), uma especialidade indiana feita à base de leite de caldo de rosas, e Ras Malai (11 euros), uma sobremesa confecionada com queijo e leite.

JNcQUOI Asia Avenida da Liberdade, nº 144, Lisboa Horário do brunch: 12h00 às 17h00 Contactos: tel. 210 513 000; e-mail bookatable@jncquoiasia.com

A gastronomia será o ponto forte do “Bolly Week” mas os convidados serão ainda convidados a apreciarem a muita animação e danças tradicionais ao longo do dia.

