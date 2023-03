Chocolate e mais chocolate numa Boutique de Páscoa instalada no Porto

O Le Monumental Palace, único hotel na Península Ibérica da cadeia francesa Maison Albar Hotels (MAH), no coração do Porto, vai ser palco de um momento especial esta Páscoa. Recorrendo às suas memórias desta estação em França, a chef Joana Thony, explora as texturas, a suavidade e o sabor de conforto do chocolate.

Partindo de uma seleção de chocolates Valrhona, Guanaja, Jivara e Ivoire, decorados pela sua equipa, a chef Joana homenageia a cidade a que já chama casa, numa Boutique de Páscoa. Até 11 de abril, estarão também disponíveis esculturas de chocolate, bolos (20 euros), sacos de chocolate (15 euros), e os inevitáveis ovos de chocolate (35 euros).

“Quando penso na Páscoa associo sempre a família e ao chocolate. Inspirei-me nas fachadas portuenses, e nos seus azulejos, de todas as formas e cores. Costumo dizer que é uma forma de devolver ao Porto, em forma de chocolate, o amor com que a cidade sempre me recebeu, e logo num sítio tão emblemático para a cidade como este magnifico hotel”, comenta a chef Joana Thony.

Maison Albar Hotels

Ainda associado a este momento, o hotel apresenta a edição de Páscoa do Le Grand Dejéuner, com o tradicional prato de cabrito e uma caça aos ovos, onde tanto as crianças como os adultos podem participar. Alguns dos ovos serão os tradicionais, de chocolate, enquanto outros incluirão prémios, como uma noite no Le Monumental Palace, um Le Grand Déjeuner ou uma massagem.

Maison Albar Hotels - Le Monumental Palace Avenida dos Aliados, n.º 151, Porto Contactos: tel. 227 662 413

A iniciativa irá contar com um coelho de Páscoa para ajudar nesta caça aos ovos, para além de vários outros motivos de diversão, e tem um custo de 55 euros por pessoa (inclui flute de champanhe à chegada, águas, sumos e bebidas quentes). As reservas podem ser feitas através do site ou telefone.