Com “fezada” no Euro2020, V!ra Frangos aposta nas promoções em take away e delivery

Com o Europeu de Futebol 2020 a preencher de emoções neste início de verão nacional, o V!ra Frangos, casa lisboeta que se propõe reinventar o frango assado, apresenta três novos menus promocionais disponíveis no Uber Eats e em take away.

Desta forma, o menu “Grupo A” (32,5 euros), conta com duas caixas grandes (Molho da Casa ou Trufa e Parmesão), mais quatro acompanhamentos à escolha, assim como uma “Livra Portugal” (inclui um piripiri Zezé e um piripiri Verde).

Por seu turno, o menu “Grupo B” (34 euros), inclui duas caixas grandes (Molho da Casa ou Trufa e Parmesão), mais quatro acompanhamentos à escolha uma “Livra Portugal” (inclui um piripiri Zezé e 1 piripiri Verde) e seis mini pães com chouriço.

Finalmente, o menu “Grupo C” (37,9 euros), apresenta duas caixas grandes (Molho da Casa ou Trufa e Parmesão), mais quatro acompanhamentos à escolha e uma “Livra Portugal” (inclui um piripiri Zezé e 1 piripiri Verde). Acrescem seis mini pães com chouriço e quatrofatias de tarte de amêndoa caramela.

Há, ainda, que contar com a “Vira Cabazada”, em que por cada meia dúzia de “entalados” (petiscos) pedidos no Uber Eats ou encomendados para levantar no restaurante, dois são oferta.

Sublinhe-se que até 11 de julho as entregas a partir de 15 euros no Uber Eats são grátis com o código VIRAPRABOLA.

Até ao dia da inauguração do frango V!ra foram dois anos de desenvolvimento. Uma dupla de anos a “virar frangos”, como explicam os fundadores - em parceria com fornecedores nacionais. Agora, estão na Rua Silva Carvalho e no Atrium Saldanha, em Lisboa, a virar frangos. A ideia não é ficar por aqui, é levar o frango V!ra aos quatro cantos do mundo. “Hoje estamos em frente à casa de lingerie Ana & Carina junto às Amoreiras, amanhã queremos estar na 5ª Avenida em frente à Victoria’s Secret”, afirmam os sócios, com humor.

O V!ra é um conceito 100% português, em seis opções, “que utiliza frango certificado, privilegiando o produto nacional. Sem conservantes, sem gorduras adicionadas, temperado com flor de sal e limão e com uma pré-preparação especial numa cozinha central”, refere a equipa do restaurante em comunicado. Ainda sobre a preparação do frango, este “é desossado, marinado e passa por vários níveis de grelha, até atingir o ponto de suculência pretendido e ficar estaladiço”.

Menu "Grupo A" créditos: V!ra

Por fim, o frango é cortado em cubos, o que garante uma operação mãos limpas. Frango grelhado para comer em casa, no trabalho, em piqueniques, na praia, na rua, entre outros cenários. No restaurante, é apresentado num fogareiro, com velas, o que o mantém sempre quente.

O “Molho da Casa”, versão V!ra dos congéneres de churrasqueira, fala por si. Já o molho Azeite e Ervas, conta com coentros e salsa e “poderá ter outras plantas aromáticas noutras regiões onde o V!ra possa vir a chegar".

Os donos do V!ra também quiseram trazer novidades nos sabores dos molhos e, assim, nasceram o Trufa e Parmesão, o Queijo e Bacon, e o Abacate e Iogurte. Há também opções para os amigos do picante. São cinco os molhos de piripíri feitos a partir de uma malagueta especial, para os mais ou menos afoitos.

Restaurantes V!ra Rua Silva Carvalho, nº 190A, Lisboa Contactos: tel. 934 400 740; e-mail geral@virafrangos.pt Atrium Saldanha, Lisboa Contactos: tel. 934 401 146; e-mail geral@virafrangos.pt

Virando a página, estão outras especialidades a descobrir. Os acompanhamentos, as bebidas e os beberetes, os já famosos entalados - sandes de frango em versão “Da Casa” e “Trufas e Parmesão” que são complementos ideais para a refeição -, entre outras sugestões para picar, e as sobremesas.

Este é um projeto de três sócios e amigos que combina o know-how e a experiência de cada um. Da Administração de Empresas, à Restauração e Publicidade, passando pelo Franchising, Gestão Financeira e Project Finance.