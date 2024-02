Vinda do Porto, do restaurante Apego, a chef Aurora Goy irá trabalhar ingredientes como raia, mexilhão, avelã, pleurotus, funcho, castanha e marmelo, num menu que combina técnicas clássicas com a sua influência luso-francesa. A chef Marlene Vieira acompanhará o menu com Gamba Rosa, Empada de perdiz com cogumelos e trufa e o regresso de uma sobremesa bem conhecida dos fãs do Zunzum: Torta de ananás dos Açores e chá verde.

Filha de mãe minhota e pai francês, Aurora Goy cresceu entre França e Minho, mas foi em Paris que se estreou como chef. No seu percurso, já trabalhou lado a lado com chefs como Alain Ducasse e Guy Savoy, mas também com o português José Avillez, no Belcanto.

Com o pairing, os participantes nos jantares a 25 e 26 de fevereiro no lisboeta restaurante Zunzum viajam até ao Algarve para conhecer o Morgado do Quintão. A herança algarvia estará presente nas castas tradicionais como Crato, Castelão e a autóctone “Negra Mole”.

Esta será a terceira edição de uma série de 12 eventos mensais — a primeira em novembro com o chef Francesco Ogliari (Tua Madre) e a segunda com a chef Catarina Nascimento (83 Gastrobar), num evento que pretende celebrar os sabores e ingredientes portugueses. Os menus são compostos por pratos de assinatura do convidado e criações da chef Marlene Vieira. Já nos vinhos, a proposta passa por produções provenientes de regiões geográficas muito diferentes da que rege o menu.

O jantar orça os 75 euros por pessoa (inclui a harmonização vínica). As reservas podem fazer-se através do telefone 915 507 870.