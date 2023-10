Localizada no segundo piso do Zapata by Chakall e com entrada direta pela Rua da Galeria de Paris, uma das principais artérias da baixa do Porto, a Cantina Zapatista começou como um espaço mais descontraído do restaurante e ganha agora vida própria. Conta com um conceito relaxado e festivo, que junta os sabores "de la calle" aos cocktails de assinatura e a uma das maiores coleções de tequila do país.

A 2 de novembro, por todo o México, celebra-se o Dia de Los Muertos, tradição mística, de origem indígena, repleta de simbolismos e rituais. Para os mexicanos, recordar parentes e amigos falecidos não é motivo de luto e tristeza, mas de celebração. E por isso, as ruas e casas enchem-se de música, muita festa e altares enfeitados com oferendas e caveiras coloridas.

A Cantina junta-se à festa com um pairing exclusivo que inclui um cocktail de assinatura criado pela bartender da casa, Inês Moreira, à base, claro, de tequila. "La pequeña oferenda” é o nome da combinação com o cocktail elaborado com água de picles de cebola, água de tomate, cordeal de beterraba, Patrón Silver, picle de cebola e perfume de pinho. Mas nem só de tequila se faz a festa.

Para complementar, destaca-se um Taco de polvo pensado apenas para esta noite com molho tártaro, creme de guacamole, tomate seco em conserva de azeite e picle de cebola. O combo de cocktail e um taco terá o custo de 15 euros. Estará também disponível o pairing “La oferenda”com a mesma combinação, mas triplicando a experiência de tacos – um cocktail e três tacos (22 euros).

Também na decoração, a Cantina veste-se a rigor, trazendo o espírito das ruas, dos altares de oferendas e das figuras das Catrinas, as famosas "caras festivas da morte".

Para celebrar o Dia de los Muertos na Cantina Zapatista não são necessárias reservas.