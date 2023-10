A entrada gratuita ao Museu Nacional de Machado de Castro aos domingos pode ganhar um extra com a possibilidade de um almoço no Loggia, com vista panorâmica sobre Coimbra e a Universidade.

O “Buffet da Avó” inclui uma oferta variada de entradas, saladas, sopas e pratos quentes, que vão desde Bochecha de porco ibérico confitada a Lombo de bacalhau com aromas serranos. E, para terminar em grande, está também incluída uma seleção de sobremesas e doces.

Um buffet pensado para aquecer os dias mais frios que, inevitavelmente novembro trará. A refeição está disponível todos os domingos entre as 12h30 e as 16h00, e foi criado pela equipa do chef Vítor Dias, da Quinta das Lágrimas.

Restaurante Loggia Museu Nacional de Machado de Castro, Largo Dr. José Rodrigues, Coimbra Contactos: Tel. 239 853 076; e-mail: info@loggia.pt

O buffet orça os 22,5 euros por pessoa. As crianças dos zero aos quatro anos não pagam, e dos cinco aos dez anos beneficiam de 50% de desconto sobre o valor dos adultos (12,25 euros).