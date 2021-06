Na escolha do outfit ideal para uma cerimónia, além do fato e camisa, a escolha dos acessórios é fundamental. O pormenor indispensável para acrescentar o brilho extra que estas ocasiões especiais pedem.

A sugestão da Giovanni Galli é que opte, por exemplo, por uma gravata ou um lenço contrastante face à cor predominante do conjunto predileto, ou até mesmo, que remate o seu look com um acessório do mesmo tom de um dos pormenores impactantes do fato.

Para um visual elegante e repleto de glamour, fique a conhecer algumas dicas simples para combinar o lenço de bolso juntamente com a gravata:

1. Apostar num lenço igual à gravata, para manter um aspeto mais clássico e intemporal

Giovanni Galli créditos: Giovanni Galli

2. Arriscar em diferentes cores e padrões, optando por uma gravata lisa conjugada com um lenço de bolso fantasia.

créditos: Giovanni Galli

3. Escolher uma gravata fantasia, conjugada com um lenço de bolso liso num dos tons predominantes.

créditos: Giovanni Galli

Propostas para casamentos e batizados

Com a chegada do verão e dos dias de calor, abre oficialmente a época mais festiva do ano, e se há dia especial na vida de alguém é certamente o dia do casamento ou batizado.

Planeado meticulosamente e com todo o amor e carinho, este dia ficará para sempre na memória de todos os intervenientes.

A pensar nisso, a Giovanni Galli apresenta várias propostas de coordenados para que celebre com elegância e personalidade as cerimónias festivas com que sonha há tanto tempo.

Propostas Giovanni Galli

Com uma coleção nobre, completa e de alta qualidade, o destaque vai para os intemporais fatos e camisas, que devem ser conjugados com acessórios como gravatas, lenços de bolso, cinto, sapatos e botões de punho numa infinidade de opções.

Já para os mais arrojados, são vários os total looks disponíveis, compostos por blazer e calça.