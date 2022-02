Para todos os homens que encontram nas botas um desafio de todos os dias, a portuguesa Camport tem a solução ideal.

As clássicas Alaska surgem em duas versões e prometem ser a escolha masculina automática desta estação:

As Alaska Chelsea apresentam um design contemporâneo, sem atacadores e fácil de conjugar com looks mais descontraídos ou até mais formais.

Já as Alaska Chukka são a representação mais desportiva da silhueta, com um toque rebelde trazido pelos atacadores e pelas linhas mais fortes. Perfeitas para os amantes de sapatilhas que querem arrojar este inverno.

Em ambas as alternativas, as botas Alaska trazem o conforto, leveza e flexibilidade habituais em todos os modelos Camport e prometem adaptar-se a qualquer pavimento.

Tanto as Alaska Chukka, como as Alaska Chelsea têm na sola um sistema de injeção direta em poliuretano, que absorve naturalmente os impactos no solo, permitindo uma estabilidade inigualável ao caminhar e uma selagem natural que impede a entrada de água.