"Esta coleção foi inspirada pelo mistério do mundo inconsciente, porque por vezes aquilo que escondemos pode ser a nossa maior força", escreveu o diretor artístico Pierpaolo Piccioli na sua página de Instagram. Clique na galeria e veja as propostas da marca Valentino apresentadas no Hotel Salomon de Rothschild, em Paris.

