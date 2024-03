A escadaria de Selarón no Rio de Janeiro e a diversidade cultural do Brasil foram as inspirações que deram vida a Bossa Nova, a coleção da primavera-verão 2024 de Luis Onofre. Como uma escultura em constante transformação, onde cada azulejo acrescenta uma camada de cor e magia, a escadaria mais bonita do mundo transforma o caos em beleza. É assim o Brasil aos olhos de Luis Onofre e foi esse o sentimento a que deu vida a cada modelo da sua mais recente coleção: a simplicidade nasce do caos e desse conflito aparente surge a beleza.