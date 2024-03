No mês em que se assinala o Dia Internacional da Mulher, a Wells, marca especialista em saúde e bem-estar, reforça o seu compromisso de ser uma voz ativa na promoção do bem-estar deste grupo. Com mais de 70% dos clientes e mais de 90% dos colaboradores mulheres, a Wells apresentou esta quarta-feira uma grande campanha institucional e um conjunto de iniciativas que reforçam o seu posicionamento estratégico e que procuram colocar em cima da mesa temas como a menopausa e a puberdade.

De acordo com o McKinsey Health Institute, embora as mulheres tenham uma esperança de vida superior à dos homens, em comparação, passam em média mais 25% das suas vidas com problemas de saúde. Na origem desta discrepância estão fatores como a não equidade de investigação, informação ou investimentos na saúde, que permitam melhorar a saúde das mulheres.

Segundo Marta Castro, Head of Brand & Marketing da Wells, uma mulher passará em média nove anos com problemas de saúde.

Ao longo de todo o ano, a empresa irá abordar temas que vão da puberdade à maternidade ao envelhecimento e menopausa, com o intuito de sensibilizar a população, normalizar estes temas, informar e dar acesso a produtos e serviços para as diferentes fases.

Deste modo, a marca criou a campanha "Não fica bem" com o objetivo de cortar todos os "não" e reforçar a assinatura "fica bem contigo". Assim, quando uma mulher desistir de fazer algo porque "não fica bem" tendo em conta o seu género, deve cortar o "não". A ideia é dar o poder às mulheres de definirem quem são em todos os momentos da sua vida ao invés de seguirem o que é imposto pela sociedade.

A campanha será complementada com o lançamento do podcast "Não Fica Bem falar de…" com Jessica Athayde, a 21 de março. "Não fica bem falar de..." espera trazer para a discussão temas relacionados com as diferentes fases da vida da mulher que incomodam, perturbam ou simplesmente precisam de novas abordagens. O podcast contará com a participação de diferentes figuras públicas e especialistas de várias áreas. Conforme explicado por Marta Castro durante a apresentação da campanha, o programa "terá sempre um cunho informativo".

Mupis da campanha créditos: Divulgação

Porque a menopausa ainda carece de informação, a marca também lançou um site sobre este tema, o maior em Portugal e que contou com a colaboração do médico ginecologista Dr. Joaquim Neves e de outros especialistas. Neste sítio da internet, quem quiser saber mais sobre a menopausa encontrará informação e vídeos de especialistas.

Ainda a pensar na mulher e nas diferentes fases da sua vida, a Wells desenvolveu consultas de nutrição, da maternidade ao pós-parto e à menopausa, uma vez que o excesso de peso é um dos 30 sintomas que as mulheres mais sentem na menopausa. A pensar nas clientes que estão nessa fase da vida, a Wells formou as equipas para conseguirem dar apoio e assinalou nas lojas todos os produtos adequados à menopausa.

"Acreditamos que de uma forma fácil, não muito pesada, conseguimos dar informação às pessoas", comenta Marta.

"Falamos tão pouco da menopausa e falamos muitas vezes pelo horror", refere Lisa Ferreira Vicente, médica ginecologista, no final da apresentação. "É essencial mudar os adjetivos sobre o que é a mulher na menopausa", observa acrescentando que "a menopausa traz desafios, sintomas mas também é possível tratar".

"A menopausa deixou de ser só um tema médico e passou a ser ativismo e, por isso, sinto-me ainda mais feliz por fazer parte deste projeto".

É esta quarta-feira, dia 13 de março, que arranca a campanha institucional onde a Wells incentiva as mulheres a riscarem os "Não" da expressão "não fica bem", que escutaram ao longo da vida. Através da campanha, a marca espera alertar e contribuir para a redução da pressão e da ansiedade.

A voz da campanha, que estará a partir de hoje disponível em diferentes plataformas, será da cantora Mariza Liz.

Em paralelo, a marca está a desenvolver um Grande Estudo sobre a Menopausa em Portugal, com apresentação pública agendada para breve. “Sabemos que quatro em cada cinco mulheres dizem que se fala pouco sobre a menopausa em Portugal, 80% das mulheres a passar pela menopausa não conhece as suas várias fases. É fundamental haver mais informação e falar-se mais sobre a menopausa. É por isso que criámos o maior site com informação especializada, e em breve, apresentaremos publicamente um grande estudo, contribuindo para a informação sobre este tema tão relevante na vida das mulheres”, explica Marta Castro.

O investimento da Wells previsto para esta área em 2024 é de três milhões de euros. A empresa irá ainda apresentar e promover outras ações ao longo do ano, que contribuam para a promoção da saúde e do bem-estar feminino.