Victoria Beckham homenageia George Michael na nova t-shirt solidária que desenvolveu para homenagear a comunidade LGBTI [sigla de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais]. A estilista britânica de 46 anos inspirou-se em "Listen without prejudice", o disco que o cantor inglês de ascendência grega, que assumiu publicamente a homossexualidade em 1998, tinha lançado oito anos antes. Os herdeiros do artista, falecido em dezembro de 2016, permitiram o uso do título.

"Ele foi um verdadeiro ícone", elogia a ex-cantora, que volta a apoiar uma causa que lhe diz muito. "Sempre tive uma ligação profunda com a comunidade LGBTI e tenho muito orgulho em apoiar a sua messagem continuada de mudança positiva e de inclusividade", admite. "A minha t-shirt deste ano inclui o nome do álbum icónico que o George Michael lançou em 1990, há precisamente 30 anos", revelou Victoria Beckham, que hoje reabriu a sua loja em Londres, numa publicação nas redes sociais.

"Esse disco, a sua música e esta t-shirt são lembretes para sermos sempre simpáticos [uns para os outros] e para nos ouvirmos. Isso é algo em que eu acredito do fundo do meu coração e uma mensagem que procuro materializar no dia a dia", revela a mulher do antigo futebolista David Beckham. "25% das vendas desta t-shirt revertem a favor da [organização solidária] Akt e do trabalho que desenvolvem a apoiar jovens sem-abrigo LGBTI no Reino Unido", anunciou ainda Victoria Beckham.