A Fabletics, marca desportiva cocriada pela atriz, escritora e empresária Kate Hudson, acaba de lançar uma coleção cápsula, já disponível na Europa, desenvolvida a pensar nos que gostam de correr, anunciou a etiqueta norte-americana nas redes sociais. Depois de ter apresentado uma linha exclusiva desenvolvida a pensar nos consumidores LGBTI [sigla de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais] no final de maio, a empresa acaba de introduzir no mercado novos equipamentos de treino e corrida.

O novo lançamento é tornado público numa altura em que a Fabletics, fundada em julho de 2013 pela filha da atriz, cantora e produtora Goldie Hawn e pelos empreendedores Adam Goldenberg e Don Ressler, anunciou, à semelhança da Playtex Baby, da Chili's Suave, da Big Lots e da Mattel, o fim do contrato que tinha com Myka Stauffer. A popular youtuber, um dos rostos da marca, foi alvo de fortes críticas depois de devolver Onyx, o bebé chinês autista que tinha adotado com o marido, James Stauffer, em 2017.