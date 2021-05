É uma das tendências que se têm mantido em alta, temporada após temporada. Foi uma das tonalidades mais repetidas nas passarelas na apresentação das propostas para a estação primavera/verão 2021. Um tom que inundou por completo as páginas de milhares de influenciadoras digitais e que, com a vitória do Sporting CP no campeonato português, ganha ainda maior expressão. Use-o de forma atrevida, combinando-o com outras das estrelas da paleta cromática da temporada, como o hot pink, o lilás e o baby blue.