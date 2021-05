A última colaboração entre marcas acabou de ser lançada: a FILA juntou-se à Coca-Cola para trazer uma coleção no mínimo refrescante. A coleção é limitada e junta a estética icónica da FILA com as cores e o icónico logótipo da Coca-Cola.

A coleção limitada inspirou-se na história de ambas as marcas, que trabalharam juntas para promover a mensagem: “Be positive, be yourself, and spread the love”. A coleção é um marco no loungewear e tem um grande foco no conforto.

Há tops, t-shirts, calções de ciclismo e muito mais para elas. Para eles, foram desenhados hoodies, camisolas, t-shirts e joggers. Cada peça foi concebida tendo como base o estilo tão característico da FILA, rematados com os logos das marcas.

A coleção não fica por aqui: a FILA e a Coca-Cola renovaram uma série de silhuetas de ténis, nomeadamente as Disruptor II de mulher, com uma entressola volumosa, e as F13 de homem, com um cano de corte alto. Ambos os modelos foram fabricados com novos materiais e com o lendário logo da Coca-Cola.

Com partes superiores em couro e com tecido denim, os modelos mantêm as linhas originais, mas com algumas sobreposições e detalhes alusivos à Coca-Cola.

Disponível com tamanhos de homem, mulher e criança, há peças exclusivas na JD Sports, por tempo limitado.