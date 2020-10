Afinal, nem só de luxos vive Madonna. A tinta usada para pintar o cabelo da artista de cor de rosa, a referência Candy Floss da Crazy Colour, é temporária e é vendida online por pouco mais de 3 €. A revelação foi feita por Nicola Clarke, colorista da cantora, compositora, atriz e empresária norte-americana de 62 anos, em declarações ao jornal The Telegraph. "Há quem considere que aquela cor não é apropriada para pessoas mais velhas mas favorece todas as idades, dos 16 anos aos 100", garante mesmo a especialista.

Madonna pintou o cabelo de cor de rosa para gravar a sua participação no vídeo do single "Champagne rosé" do rapper, cantor, compositor e produtor discográfico Quavo, que também conta com a participação da rapper, compositora e atriz Cardi B. "A minha intenção e a da Madonna foi tornar o cabelo sofisticado. Ela tinha de ter um ar mais requintado. Não poderia ter o aspeto que exibia na década de 1980 quando travalhava como instrumentista em Nova Iorque", justificou Nicola Clarke à publicação britânica.

Nas mulheres com o cabelo escuro, o uso de uma tinta como a Candy Floss da Crazy Colour exige a descoloração do cabelo. No caso de Madonna, não foi preciso. "Aclarei-lhe e pintei-lhe o cabelo como faço habitualmente e só apliquei o cor de rosa no fim. Como não é uma tinta permanente, o tom terá de ser reavivado depois de várias lavagens. Por isso, vendi-lhe um condicionador cor de rosa para ela aplicar em casa", revela a colorista, que também é responsável pelos cabelos de Cate Blanchett, Kate Winslet e Kate Moss.

"A Madonna cuida religiosamente da pele dela. Por isso, procurámos um tom de cor de rosa que desse nas vistas mas que, simultâneamente, não chocasse com o tom de pele dela", confidencia a britânica. "Nunca foi minha ambição trabalhar com celebridades. Eu era apenas um rapariga de Essex [condado no sul de Inglaterra] que gostava de moda", admitiu em 2016. Em 2000, a atriz americana Gwyneth Paltrow recomendou-a a Madonna, que na altura namorava com o segundo ex-marido e vivia no Reino Unido. "Fui a casa dela e, quando dei por mim, estava a penteá-la para o casamento com o Guy Ritchie", recorda Nicola Clarke.

"Sim, ela é uma diva e as pessoas tremem só de se aproximar dela mas ela respeita-te se fores honesto e direto com ela", garante a inglesa, que logo no primeiro dia fez a artista esperar. "A colorista dela de Nova Iorque não me indicou a referência da tinha que lhe ia aplicar e eu disse-lhe que ela teria de aguardar até eu conseguir a tonalidade certa", refere. "Eu sei pôr-me no meu lugar e não tenho interesse em ser amiga das celebridades mas a Madonna manda-me flores nos meus anos e convida-me para festas", revela ainda.