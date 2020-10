Está explicada a mudança de visual de Madonna. A cantora surpreendeu os fãs na última semana ao surgir nas redes sociais com o cabelo cor de rosa. A culpa é de Quavo, um dos membros dos Migo, que este ano deveriam ter regressado a Portugal para atuar no festival musical Meo Sudoeste. O rapper, cantor, compositor e produtor discográfico de 29 anos já tinha colaborado com a artista, quando ela ainda vivia em Lisboa, na canção "Future", um dos singles de "Madame X", o disco que a intérprete gravou nesse período.

Nas últimas semanas, Quavo pegou numa gravação que Madonna lhe enviou por telefone e transformou-a numa nova canção, que será lançada na próxima semana. Para além dos dois artistas, o single "Champagne rosé", a razão pela qual a cantora mudou de visual, conta também com a participação de Cardi B, rapper, compositora e atriz. Nas últimas horas, a intérprete de "Like a virgin", "Vogue" e "Ray of light" publicou nas redes sociais um excerto do novo vídeo e anunciou o lançamento de uma nova compilação musical.

Em entrevista à rádio norte-americana Power 106 FM, Quavo revelou que não estava prevista qualquer colaboração entre os três artistas mas, assim que recebeu uma gravação que Madonna lhe enviou pelo telemóvel, não resistiu. "Muito provavelmente, estava a cantar na casa de banho", admite o artista. "Liguei para o [produtor] Murda [Beatz] e disse-lhe que tínhamos que fazer alguma coisa com aquilo o mais rapidamente possível. Ele apareceu no estúdio e tocou flauta. Eu tratei da percussão", confidencia.

Apesar de gostar do resultado inicial, Quavo admite, contudo, que a canção não lhe enchia as medidas. "Estava feliz com aquilo mas sentia a falta de um momento maior. Foi então que me lembrei da Cardi B e, a partir daí, fez todo o sentido, porque a Madonna gosta da Cardi B e a Cardi B adora a Madonna. Só assim é que fazia sentido juntar as duas", desabafa o rapper, cantor, compositor e produtor discográfico. Nos últimos anos, além de Quavo, a artista colaborou com Maluma, Anitta e Swae Lee.