Madonna está imparável. Desde que mudou a cor do cabelo, repetindo um tom que já tinha usado noutros momentos da carreira, a cantora, compositora, produtora, bailarina, instrumentista, atriz, realizadora, escritora e empresária norte-americana não para de surpreender os admiradores com novas produções fotográficas. A última foi publicada nas redes sociais há pouco mais de duas horas e mostra a artista norte-americana de 62 anos, integralmente vestida de preto, dentro e fora de um automóvel da mesma cor.

Antes desta produção fotográfica, Madonna tinha partilhado imagens de uma outra, também ela realizada pelo fotógrafo português Ricardo Gomes, que trabalha com a artista desde a primavera de 2019. Uma homenagem à pintora mexicana Frida Khalo, que pode (re)ver de seguida. Depois de se despedir definitivamente de Portugal, onde viveu entre agosto de 2017 e março de 2019, a cantora regressou a Los Angeles, nos EUA, onde tem estado a trabalhar no guião do filme autobiográfico que pretende realizar.