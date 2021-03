Tânia Ribas Oliveira resolveu aventurar-se no mundo do empreendedorismo e lançar a 'breathe in', uma marca de camisolas sustentáveis. Ao seu lado nesta aventura vai estar a amiga de longa data Claudia Fêo Torres.

Slow life – keep it simple, just Breathe e Messy Hair, Salt and Sea são os motes para uma primeira coleção da qual fazem parte três peças: camisolas de tons suaves, inteiramente feitas de algodão orgânico e com frases inspiradoras para uma vida serena e feliz.

"A marca vai de encontro ao que eu e a Claudia Fêo Torres consideramos importante na vida: o bem-estar, a paz, a família, o contacto com a natureza. Sou muito prática no meu dia-a-dia e uso sweats na maior parte das vezes. Por isso, fazia todo o sentido criar uma marca com estas características. Espero que gostem", diz Tânia Ribas Oliveira ao apresentar a marca.

