Depois de ter apresentado uma nova coleção exclusiva em parceria com o Centro Pompidou, em Paris, no início do mês, a Swatch acaba de anunciar que, a partir do próximo sábado, dia 26, terá à venda no mercado, em pontos de venda selecionados, a nova coleção Omega x Swatch. Composta por 11 modelos com nomes de corpos planetários, a linha Bioceramic MoonSwatch reinterpreta o Speedmaster Moonwatch, um dos relógios mais populares da Omega.

"Todos os designs da Swatch são fabricados com a Bioceramic patenteada da marca, uma mistura única de dois terços de cerâmica e um terço de material derivado do óleo de rícino. Embora cores como o rosa e o azul pálido transmitam fortes pistas de que estes não são os relógios Omega Speedmaster padrão, um verdadeiro fã do Moonwatch teria dificuldades em encontrar a diferença na aparência geral", garante a marca suíça em comunicado.

"Estão presentes todas as principais características do design Moonwatch. A caixa assimétrica, a famosa escala taquimétrica com ponto sobre noventa e os distintos mostradores secundários do Speedmaster, que funcionam todos perfeitamente. O Moonwatch da Omega é lendário e obrigatório para os colecionadores. A espirituosa coleção Bioceramic MoonSwatch da Swatch torna o icónico design acessível a todos os fãs. É uma abordagem terra a terra de um relógio que foi à lua, sendo uma representação perfeita da alegria de viver e da filosofia de inovação da Swatch", refere ainda o documento.

A nova coleção, que pode ficar a conhecer de seguida, está disponível em cores raramente vistas. "Cada MoonSwatch apresenta a sua própria declaração de missão, gravações inspiradoras e logotipos conjuntos Omega x Swatch no mostrador e na coroa. A cobertura da bateria em cada relógio apresenta uma representação do seu planeta. Uma bracelete em velcro acrescenta um toque final de astronauta", informa ainda a marca de relojoaria helvética.

Em Portugal, os novos modelos estarão apenas disponíveis nas lojas Swatch do centro comercial Colombo em Lisboa e do NorteShopping, na Senhora da Hora, nos arredores do Porto. "O preço de venda recomendado é de 250 €", informa também a Swatch em comunicado de imprensa. Fundada em 1983 pelos empreendedores Ernst Thomke, Elmar Mock e Jacques Müller, a marca de relógios suíça já colaborou com centenas de marcas e instituições.