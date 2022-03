Jennifer Lopez e David Gandy são as caras da nova campanha da marca de moda italiana Dolce&Gabbana Eyewear. Depois de nomes como Monica Bellucci, Gisele Bündchen, Presley Gerber ou Brandon Thomas Lee, a luxuosa etiqueta italiana criada pelos estilistas Domenico Dolce e Stefano Gabbana em 1985 desafiou agora a popular cantora, atriz, produtora e empresária norte-americana e um dos mais requisitados manequins internacionais, o inglês que dá a cara e o corpo pelo perfume Light Blue da Dolce & Gabbana.

Jennifer Lopez e David Gandy foram fotografados por Mert & Marcus, a dupla de fotógrafos formada por Mert Alas e Marcus Piggott que já trabalhou com celebridades como Madonna, Adele, Lady Gaga, Julia Roberts, Rihanna, Victoria Beckham ou Shakira. "Da iconografia siciliana explosiva à união entre a sedução e elegância made in Italy, as fotogra­fias, onde a modernidade e tradição se encontram, são um elogio à beleza, desde sempre um valor fundamental para a Dolce&Gabbana", refere a marca em comunicado.

"Os dois protagonistas excecionais encarnam na perfeição o mundo da Dolce&Gabbana, exibidos em fotografias que cruzam as fronteiras do tempo, para se tornarem na expressão universal de um estilo inconfundível. A presença extraordinária da pop star e atriz Jennifer Lopez ilumina a campanha com a sua personalidade explosiva e uma linguagem artística única. Com ela, David Gandy, o modelo inglês que é reconhecido no mundo inteiro como um dos rostos icónicos de Dolce&Gabbana", refere o documento.