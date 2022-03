Há mais uma empresa europeia a suspender temporariamente a atividade na Rússia por causa da invasão militar da Ucrânia. Depois do grupo empresarial espanhol Inditex, que detém marcas como a Zara, a Pull & Bear, a Bershka, a Massimo Dutti, a Lefties e a Uterqüe, também o grupo italiano Prada seguiu os passos da Hermès, da Chanel, da Kering e do grupo LVMH, dono de insígnias como a Fendi, a Loewe, a Celine e a Bulgari, encerrando as lojas que possui no território.

A empresa de joalharia catalã Tous, fundada em 1920 em Manresa, nos arredores de Barcelona, em Espanha, é uma das últimas a engrossar a lista. "Perante as circunstâncias atuais e devido à complexidade operacional, encerramos temporariamente a nossa atividade na Rússia. O grupo de joalharia encerra as suas lojas em território russo, bem como as suas vendas online", esclarece a marca criada por Salvador Tous Blavi e Teresa Ponsa Mas em comunicado.

"A empresa está a estudar fórmulas que possam oferecer apoio às equipas da Tous no país, esperando que a situação melhore o quanto antes", refere ainda o documento. A invasão da Ucrânia pela Rússia no passado dia 24 de fevereiro tem sido fortemente criticada pela comunidade internacional. A cadeia de vestuário, calçado, acessórios e decoração sueca H&M também suspendeu a atividade no território russo, tal como a Nike, a Apple, a The Walt Disney Company, a Dell ou ainda a Ikea.