Swatch volta a colaborar com Centro Pompidou. Nova coleção de relógios reinterpreta seis obras-primas intemporais

Chegaram a ser mais de 50 as obras de arte propostas pelo prestigiado museu francês à popular marca de relojoaria suíça durante a fase de desenvolvimento da Swatch x Centre Pompidou, uma nova coleção composta por seis relógios, à venda em todo o mundo desde ontem. "Eles queriam ter peças que representassem a filosofia daquele espaço e nós queríamos arte de, de certa forma, nos representasse", justifica Carlo Giordanetti, diretor criativo da Swatch.

"Também pretendíamos artistas que ainda não tivéssemos usado, nomes que fossem novos. O Mondrian foi a única exceção. Depois, começámos a trabalhar num número mais reduzido de obras de arte, para perceber quais é que resultavam", confidenciou o responsável italiano em declarações exclusivas ao Broader/SAPO Lifestyle. As primeiras discussões iniciaram-se em outubro de 2020. A nova coleção de relógios foi apresentada publicamente na terça-feira.

Frida Kahlo, Amadeo Modigliani, Robert Delaunay, Wassily Kandinsky e Piet Mondrian são os autores das seis obras escolhidas, 37 anos depois da primeira parceria da Swatch com o Centro Pompidou. A longa linha de colaborações entre as duas instituições iniciou-se em 1985 com o lançamento do primeiro relógio Swatch Art Special, desenvolvido em parceria com Kiki Picasso, nome artístico de Christian Chapiron, ilustrador, pintor, encenador, cinegrafista e designer.

Um dos relógios da nova coleção tem por base "Retrato de Dedie", o diminutivo de Odette Hayden, a primeira mulher do pintor cubista Henri Hayden. "Apresenta um rosto feminino melancólico, muito sereno. É uma provocação ao conceito alegre da nossa marca", assume Carlo Giordanetti. Além da assinatura de Amadeo Modigliani na bracelete, surpreende pelo acabamento metálico no mostrador e pelo cor de rosa na caixa, na fivela, na presilha e nos ponteiros.

Insatisfeito com as duas primeiras versões de "Carrossel", Robert Delauney destruiu-as. A que serviu de inspiração a um dos relógios mais coloridos da coleção Swatch x Centre Pompidou é a terceira. "Esta obra é um tributo ao Paris da década de 1920. Não foi fácil captar-lhe a essência na reinterpretação que fizemos", admite Carlo Giordanetti. O mostrador recortado com diferentes cores impressas na roda giratória do calendário confere-lhe um dinamismo vibrante.

A segunda obra de Robert Delauney escolhida para a nova coleção da marca suíça é "Torre Eiffel". A famosa representação angular do icónico monumento parisiense é marcada por tons feéricos, vermelhos, amarelos e laranjas, também presentes no mostrador, na bracelete e nos ponteiros. No entanto, é o azul do céu que mais se destaca. "A nossa ideia não foi fazer uma homenagem a Paris mas, sim, ao figurativo e abstrato do quadro original", revela Carlo Giordanetti.

O Centro Pompidou, aberto em 1977, orgulha-se de exibir a única obra de Frida Kahlo exposta num museu europeu. "A moldura", pintada sobre uma placa de alumínio, é um dos muitos autorretratos que a artista mexicana foi fazendo ao longo da vida. Nesta nova visão, surge como uma imagem espelhada, perfeitamente dividida no mostrador, com cores festivas. "O desafio maior foi repetir e o brilho e a intensidade dos tons", refere o diretor criativo da Swatch.

Wassily Kandinsky tinha um fascínio pela cor do firmamento. No relógio inspirado no quadro "Céu azul", a marca reproduz a técnica de pintura profunda e textural do artista russo, fazendo renascer algumas das intrigantes personagens que povoam a obra. "Este quadro foi feito em 1940, quatro anos antes de ele morrer. A maior dificuldade foi reproduzir o azul texturado no relógio, que tem dois elementos que brilham no escuro", revela o italiano.

É inegável a influência de Piet Mondrian, o fundador da abstração geométrica, no design, na arquitetura e até na moda. Apesar de ser um nome repetido nas coleções da marca, foi uma escolha óbvia. Com um mostrador preto mate e ponteiros sobredimensionados coloridos, reproduz as tonalidades exatas da obra original na bracelete. "É a terceira vez que fazemos um relógio a partir de um trabalho dele. Não voltaremos a fazer outro", assegura Carlo Giordanetti.

Com preços a partir dos 80 €, a coleção Swatch x Centre Pompidou, já à venda no site e nos espaços comerciais globais da empresa de relojoaria, também está disponível na loja e no site do popular museu parisiense, um dos projetos do arquitetos Renzo Piano, que também já colaborou com a marca. Uma linha especial Swatch x You Centre Pompidou, com três designs diferentes, também estará disponível online e nas lojas da insígnia a partir do dia 24 de março.