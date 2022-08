Uma mochila 100% reciclável e vegan, uns brincos feitos à mão em cerâmica, uma camisa branca intemporal fabricada em Portugal ou uma marca que promove igualdade e tolerância. Estas são as sugestões da Be We para um regresso à rotina, marcas com diferentes visões e bandeiras, mas assentes na sustentabilidade e na preservação do ecossistema.

Além destas sugestões, nas prateleiras da Be We, loja sediada em Cascais, existe um pouco de tudo, com várias marcas portuguesas conhecidas do público - como La Paz, WetheKnot, +351, Fluyt, Wayz, DCK ou Baseville.

A missão destas marcas é dar peças que resistam à passagem dos anos e que mais tarde possam ser herdadas. Esta é uma nova forma de consumo, numa sociedade que se quer mais consciente das necessidades ambientais e humanas.