Maria Gambina apresenta uma coleção feminina com silhueta 'Space Age' num ambiente afro-americano da década de 60. Bordados em favos de mel, franzidos por elásticos, rendas e folhos jabô em camadas, polvilham as peças numa atitude delicada mas em contraste com o grafismo sport da coleção, de elementos que nos levam a Olimpíadas de natação assim como com a utilização de materiais sustentáveis e contemporâneos.

Nas cores destacam-se: branco, azul royal e amarelo fluorescente.

Veja as propostas da designer para a próxima primavera/verão 2021: