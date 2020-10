Inspirada no filme “Palmeiras na Neve”, esta coleção explora peças e silhuetas que resultam da contínua transformação imposta por um novo território tropical, África. Gradualmente, os materiais tornam-se mais leves, a paleta caminha do frio azul para o branco. As peças clássicas deixam de fazer sentido e dão lugar a soluções mais práticas, inspiradas no vestuário dos escravos nativos. Linhas retas, bolsos e uma fusão entre o clássico e o descontraído resultam numa coleção leve e coesa. Nas cores destacam-se o azul e o branco.

Veja as propostas da designer para a próxima primavera/verão 2021: