"A pele sensível é uma condição cutânea muito comum na população", comenta Pauline Poussin, responsável pela comunicação científica da Sisley, durante a apresentação do novo produto em Lisboa. "De acordo com um estudo de 2019, mais de 60% das mulheres e quase 50% dos homens relatam ter pele sensível", acrescenta.

Atualmente, a pele sensível é definida como a que "reage de forma exagerada a estímulos normalmente inofensivos". A condição tanto pode ser permanente ou "ocorrer em forma de crises".

"É uma condição muito desconfortável, caracterizada por sensações inicialmente subjetivas, como tensão, coceira, formigueiro e sensação de calor, antes mesmo de serem visíveis", explica a responsável. "Por exemplo, a pele sensível não apresenta necessariamente vermelhidão”, conclui.

O Soin Apaisant pour Peaux Sensibles nasce sob este contexto e com o objetivo de melhorar o bem-estar de quem tem pele sensível que passa também a poder beneficiar dos avanços da cosmética tradicional. "Desde o seu nascimento, em 1976, que a Sisley tem como missão dar resposta às preocupações de beleza de todos os tipos de pele".

O lançamento deste novo cuidado também marca o início de um novo capítulo na história da marca e é apresentado como o primeiro de futuras inovações na linha Respostas Dermatológicas. "É o primeiro passo na resposta a este tipo de preocupações mais dermatológicas. Virão outros para responder a estas questões mais relacionadas com a saúde da pele", antecipa.

A fórmula inovadora e minimalista do "Soin Apaisant"

Com o objetivo de acalmar a pele e aumentar a sua tolerância, o Soin Apaisant pour Peaux Sensibles vai atuar sobre as três causas da sensibilidade: hiper-reatividade das fibras nervosas, inflamação dos queratinócitos (células da epiderme) e alteração da barreira cutânea.

"Os nossos especialistas selecionaram múltiplos ingredientes ativos de origem natural, capazes de atuar nesses três alvos biológicos", menciona Pauline Poussin.

Recorrendo a uma fórmula minimalista, esterilizada e sem conservantes, o cuidado apaziguador utiliza extrato de alga dourada para minimizar as sensações de desconforto. Conforme explica-nos Pauline, este ingrediente ajuda a reduzir a "libertação de mediadores pró-inflamatórios de origem neurogénica". O extrato ainda neutraliza os círculos viciosos para combater a manutenção automática do estado da pele sensível e limita a permeabilidade vascular.

A fórmula do Soin Apaisant contém ainda polissacarídeo de ramnose que, tal com o extrato de algas, vai atuar contra a inflamação dos queratinócitos, o que vai permitir "reduzir a vermelhidão".

A ação vai ajudar a barreira cutânea a ficar menos fragilizada, dando oportunidade para um reforço, que é o que o extrato de lírio-do-vale do Japão vai fazer: "fortalecer a barreira cutânea para aumentar a sua tolerância".

Por fim, o trio de ativos – óleo de caroço de Ameixa, manteiga de Karité e óleo de Colza – vai proporcionae nutrição e regeneração à pele para que consiga recuperar conforto e flexibilidade.

"A formulação deste produto foi um desafio e uma missão muito ambiciosa", partilha Pauline. "É uma fórmula minimalista em termos de número de ingredientes, sem conservantes e fragrâncias. O perfume natural provém exclusivamente dos ingredientes ativos, o que explica o aroma agradável", adiciona. "É uma fórmula de alta tolerância, protegida por uma embalagem ultra hermética. E, com a assinatura da Sisley, apresenta uma textura muito suave, ultra confortável e sensorial", finaliza.

Os resultados clínicos

"Tal como o nosso diretor científico sempre diz, não lançamos um produto no mercado se não estivermos convencidos da sua eficácia", comenta a responsável. "Portanto, a eficácia do Soin Apaisant pour Peaux Sensibles foi testada em vários níveis. A nível celular, através de estudos in vitro, e, claro, a nível clínico, com vários testes in vivo. Os resultados complementares foram muito satisfatórios", garante.

"Em relação ao estudo clínico, este foi realizado por 103 pessoas com pele sensível", indica. "Conseguimos verificar que o Soin Apaisant pour Peaux Sensibles oferece resultados imediatos e a longo prazo. Após duas semanas, 100% dos participantes relataram redução nas sensações de desconforto. Após um mês, a intensidade das sensações de formigueiro e calor foi reduzido em 45%, o que significa que a pele ganhou mais tolerância".

Quando e como aplicar?

De acordo com Sónia Ferreira da Costa, store manager da Maison Sisley Lisboa, o Soin Apaisant "tem uma abordagem muito interessante" visto que pode ser utilizado para um tratamento pontual "para depois podermos dar continuidade a nossa rotina a nível de cosmética ou dar uma resposta mais precisa à nossa pele, porque muitas vezes a sensibilidade pode ser controlada".

No caso das peles muito sensíveis, a Sisley sugere um tratatamento minimalista ao longo de dois meses para "controlarmos a sensibilidade, apaziguarmos e depois passarmos à fase de embelezamento que é quando a pele está totalmente equilibrada". Nesta fase, já "podemos adicionar um anti-idade, fazer um plus ao nosso tratamento e aos nossos cuidados diários".

Deste modo, durante a primeira fase, a Sisley sugere apenas a aplicação do Soin Apaisant e do seu Baume Démaquillant & Nettoyant & aux Trois Huiles, que servirá para limpar o rosto.

Este produto de limpeza deve ser aplicado na pele seca. "É um bálsamo, transforma-se em óleo e vai ficar um leite com água", explica Sónia. "Vai ajudar-nos a ficar com a pele perfeitamente limpa e ajudar-nos a remover todo o tipo de impurezas que, ao final do dia ou até mesmo de manhã, a nossa pele durante o processo de regeneração, apresenta", complementa.

Após a limpeza do rosto, aplica-se o Soin Apaisant. O processo deve ser efetuado de manhã e à noite.

"Não tonificamos a pele", destaca. "A pele é totalmente limpa e, automaticamente, aplicamos o Soin Apaisant", reforça. "É o protocolo minimimalista cujo tempo varia mediante o tipo de sensibilidade da cliente".

A store manager refere ainda que a Sisley faz um acompanhamento destes casos. "Para sabermos ao final do mês como é que a pele está. No segundo mês, fazemos a evolução e, possivelmente, no final do terceiro mês, a pele já está completamente equilibrada e podemos adicionar algum produto mais complementar".

"Fazemos este tratamento de choque, mas depois inserimos todos os produtos quer sejam Sisley ou de outra marca. Aqui, a vertente é criar resistência e força para que esta pele depois possa suportar todos estes graus de sensibilidade".

Após esta fase de tratamento, a marca recomenda que se continue a utilizar o Soin Apaisant. "Este produto também pode ser usado numa lógica de preparador", constata Sónia.

"A nossa recomendação, por segurança, é que seja uma coisa gradual", ressalva. "Portanto, a pessoa que começa a fazer o tratamento vai ver que a pele vai estando mais calma, menos reativa, mais resistente, com maior capacidade de tolerância e vamos introduzindo passo a passo, não fazemos logo uma rotina completa", finaliza.

O Soin Apaisant pour Peaux Sensibles (PVP 186€) já se encontra disponível no mercado.