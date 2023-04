1. Tenha atenção à temperatura da água

A água quente pode ser uma verdadeira inimiga dos óleos naturais da sua pele, levando-a à secura e irritação. Em vez de apostar em banhos de temperaturas muito elevadas, opte por duches ou banhos mornos e limite o tempo que permanece dentro de água. Isso vai ajudar a preservar a humidade da sua pele.

2. Não use por um gel de duche qualquer

Todos os produtos que colocamos no nosso corpo devem ser cuidadosamente selecionados. Ao tomar um duche ou banho, escolha um gel hidratante que seja suave para a pele. Este passo pode ajudar a prevenir a secura e irritação, enquanto acrescenta humidade à sua pele.

3. Aplique sempre uma loção após o banho

Quantas de nós já descurámos este passo, fosse pelo frio do inverno ou pela pressa em sair de casa? A verdade é que é algo que devemos contrariar. Após o banho, aplique uma loção rica e hidratante no corpo enquanto a pele ainda está húmida – além de a manter mais suave e macia, vai deixá-la com um aroma agradável.

4. Faça uma exfoliação regular

Exfoliar a pele vai ajudar a remover células mortas e deixá-la mais suave e macia. Isto também pode fazer com que os produtos hidratantes sejam absorvidos mais eficazmente. Use um exfoliante suave uma ou duas vezes por semana para que a sua pele fique com melhor aspeto e sensação.

5. Não descure a ingestão de água

Produtos à parte, esta dica não é nenhuma novidade, embora continue a ser uma das práticas mais negligenciadas. Uma das melhores formas de hidratar a pele é beber muita água, uma vez vai mantê-la hidratada de dentro para fora. O ideal será ingerir 1.5L, ou oito copos de água por dia, para manter um aspeto bonito e saudável.