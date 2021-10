A Reebok e a famosa empresa de gomas Jelly Belly acabam de revelar uma nova e doce surpresa: a nova coleção de calçado Reebok x Jelly Belly.

Com modelos para adultos e crianças, esta nova linha de calçado tem como inspiração a ampla e deliciosa coleção de gomas Jelly Belly.

Os sabores únicos dos doces Jelly Belly estão representados, no sapato, pelas cores chamativas e, também, pela própria forma de cada modelo. Cada um inclui uma representação, literal, da doçura característica dos Jelly Belly.

Para tal, os sapatos foram feitos a partir de um tecido biológico sustentável extraído da cana de açúcar, a mesma planta de onde se extrai o açúcar, originando um sapato realmente doce.

Entre os principais modelos da coleção destacam-se:

Club C Legacy

Inspirado no BeanBoozled, um jogo criado pela Jelly Belly, em que os jogadores giram uma roleta e, posteriormente, comem a goma correspondente à cor em que a roleta para. O desafio, aqui, está no facto de o pacote conter duas versões de gomas de cada cor, em que uma é deliciosa (com sabor agradável, como tutti-frutti) e a outra é estranha e não tão agradável (pode encontrar sabores como… meias mal-cheirosas!).

A parte superior do sapato inclui todas as cores correspondentes aos sabores BeanBoozled que se encontram na 6ª edição do jogo, assim como o desenho do logo “CAUTION” (precaução) presente na embalagem. Disponível em tamanho de adulto.

Instapump Fury

Com alguns dos sabores de frutas mais intensos criados pela Jelly Belly, este Instapump apresenta uma parte superior com várias cores, que fazem referência aos sabores cereja ácida, toranja rosa, mirtilo, lima e ameixa.

O modelo inclui, também, detalhes em silicone na biqueira e na câmara de ar PUMP. Disponível em tamanhos para bebé, pré-escolar, primária e adulto.

Club C Revenge

Inspirado nos clássicos rebuçados de verão, o Club C Revenge da Reebok x Jelly Belly mantém a sua icónica parte superior em branco giz, incorporando detalhes coloridos inspirados nos vários sabores dos rebuçados Jelly Belly ( desde daiquiri de morango a milho doce) nas partes laterais, na língua, no salto e no forro do sapato.

Substituiu-se, ainda, o orifício superior dos atacadores por um detalhe em castanho que lembra as gomas de chocolate. Disponível em tamanhos para bebé, pré-escolar, primária e adulto.

Club C Legacy

Esta versão do modelo clássico Reebok apresenta alguns dos sabores favoritos dos fãs da Jelly Belly, como lima-limão, Island Punch e refrigerante. Tal como o Club C Revenge, este sapato mantém a sua icónica parte superior em tom branco-giz, apresentando partes sobrepostas com algumas cores inspiradas nos sabores das gomas.

Além disso, incluem outras características como costuras em contraste em todo o sapato e um painel central em gradiente. Disponível em tamanho de adulto.

Classic Leather Legacy

Para completar a coleção Reebok x Jelly Belly, o modelo Classic Leather Legacy incorpora algumas da cores correspondentes aos sabores alcaçuz, Tutti-Frutti e pastilha elástica.

Cada um destes sabores é representado, no sapato, através de cores diferentes, sendo ele coberto por um chamativo efeito degradé na parte superior. Disponível em tamanho de adulto.

A coleção de calçado Reebok x Jelly Belly estará disponível em Reebok em tamanhos unissexo.