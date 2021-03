Primeira loja da Gucci abriu em Florença há 100 anos. O fundador da marca nasceu há 140

Tinha apenas 18 anos quando, em 1899, no quotidiano do Savoy Hotel, em Londres, em Inglaterra, para onde tinha emigrado, se apaixonou pelas malas de viagens que os hóspedes transportavam e que ele, enquanto carregador de bagagens, tinha de levar para os quartos. Vinte e dois anos depois, em 1921, no regresso a Florença, em Itália, onde nasceu a 26 de março de 1881, decidido a ser empresário e criador de moda, Guccio Gucci abre uma pequena loja de de acessórios em pele, a Azienda Individuale Guccio Gucci.

Inicialmente, vende apenas artigos importados mas, pouco depois, cria uma pequena unidade de produção artesanal com a sua marca. As malas que o florentino confeciona e comercializa despertam a atenção de viajantes e de cavaleiros e o negócio cresce nos anos seguintes. Em 1938, o filho mais velho do empreendedor, Aldo Gucci, convence-o a abrir um espaço comercial em Roma, a capital do país. A maior visibilidade traduz-se em maiores vendas e o pequeno grupo familiar pensa novamente em expandir-se. Milão é o destino óbvio.

Em 1951, há precisamente 70 anos, Guccio Gucci abre a terceira loja da Gucci, em Milão, a capital da moda italiana. O investimento representou um regresso às origens porque, depois do Savoy Hotel e da Compagnie des Wagons-Lits, antes de regressar a Itália, tinha trabalho na Valigeria Franzi, uma luxuosa fábrica de malas em pele fundada em Milão pelo empresário Rocco Franzi em 1864. Apenas quatro ano antes, em 1947, tinha lançado a Bamboo, a carteira que atraiu atenções internacionalmente e, em 1951, começou a produzir os mocassins que lhe deram fama. Nessa altura, há muito que os seus filhos gerem com ele o negócio e são já eles que, pouco depois da sua morte, a 2 de janeiro de 1953, abrem a primeira loja da marca em Nova Iorque, localizada no luxuoso cruzamento da 5th Avenue com a 58th Street.

Nas duas décadas seguintes, inauguram mais duas na cidade. Em 1961, Londres e Palm Beach também passam a integrar a rede de estabelecimentos comerciais da marca, que chega a Paris em 1963. Grace Kelly, a atriz norte-americana que abdicou da carreira por amor, convertendo-se na princesa do Mónaco, torna-se numa cliente frequente. É a pensar nela que, em 1966, os designers Rodolfo Gucci e Vittorio Accornero criam o lenço Flora, que rapidamente se torna num ícone de moda. Dois anos depois, em 1968, a Gucci chega a Rodeo Drive.

As celebridades internacionais que residem e/ou trabalham em Beverly Hills, na Califórnia, adoptam-na de imediato. O sucesso nos EUA leva os herdeiros de Guccio Gucci a olhar para o continente asiático com outros olhos. A marca chega a Tóquio em 1972 e a Hong Kong em 1974. Divergências familiares levam alguns dos irmãos a servirem-se do nome para lançarem marcas como a Gucci Boutique, a Gucci Plus e a Gucci America. As disputas internas prejudicam o negócio e as vendas ressentem-se. A empresa vive momentos difíceis.

Em 1989, Dawn Mello assume a gestão executiva e a direção criativa da marca. Além de recuperar a carteira Bamboo e os icónicos mocassins da Gucci, contrata Tom Ford. Em 1994, o estilista e realizador norte-americano é promovido a diretor criativo. A marca renasce das cinzas e recupera o fulgor das décadas iniciais. No início da década de 2000, a Gucci volta a viver momentos difíceis. Em 2015, o estilista italiano Alessandro Michele é anunciado como o novo diretor criativo. Em 2019, a empresa faturou 9.600 milhões de euros.