"Ótimo, maravilhosa!", incentiva o fotógrafo, enquanto Helena, prestes a completar 80 anos, a 23 de dezembro, encara, confiante, a câmara num armazém remodelado em São Paulo.

Após décadas a trabalhar numa tecelagem, a flexível e ativa Helena deixou a reforma há mais de dois anos para se dedicar à missão de resgatar as mulheres mais velhas da invisibilidade.

A sua estratégia? Uma moda sexy, criada especialmente para elas e exibida por si.

"Este projeto tem um propósito: tirar as mulheres da invisibilidade", explica Helena à AFP, no seu apartamento elegantemente decorado na maior cidade do país.

Lançou várias coleções de roupas íntimas com a brasileira Recco Lingerie. Uma linha desportiva, em conjunto com a marca Alto Giro, foi lançada este ano e muito ainda está para vir, diz ela.

Helena, que ajuda no desenho das peças, diz que as brasileiras com mais de 60 anos costumam ser negligenciadas por empresas de moda, pela sociedade e até por elas mesmas.

Partilha palavras de estímulo na sua conta de Instagram, que tem cerca de 18.000 seguidores, a maioria são mulheres de todas as idades.

Mensagens como "arrisque-se" e "você pode tudo" inundam o seu feed, que recebe centenas, às vezes milhares de gostos e comentários.

"Eu nunca pensei em quantos anos tenho, isso nunca me incomodou", diz Helena, que considera uma loucura a popularidade da cirurgia plástica no Brasil.

"Há muito pouco tempo, eu descobri que não tenho mais 33 [anos]", complementa.

Filha de imigrantes polacos, Helena Schargel começou a fazer roupas na adolescência e vendia-as na confecção dos pais.

Foi o começo de toda uma vida a trabalhar com moda. A meio do caminho, casou-se duas vezes e teve dois filhos. Agora, tem cinco netos, e algumas vestem as suas roupas.

A quase octagenária, que se movimenta com a agilidade de alguém décadas mais jovem, não se habituou à reforma.

"Eu agradeço a Deus, não preciso de fazer ginástica", diz ela, enquanto ri, sentada numa cadeira, vestindo uns leggings pretos e brancos, uma blusa ampla a combinar e ténis.