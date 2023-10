A iniciativa Portuguese Soul apresentou no sábado Legacy: "um momento de celebração de 25 edições feitas de histórias porque são feitas de pessoas. E só com elas é possível projetar o futuro", explica a direção da ModaLisboa - À La Carte.

A Portuguese Soul é o esforço combinado de vários dos mais prestigiados profissionais da moda em Portugal e uma montra de talentos. É uma iniciativa da APICCAPS - Associação Portuguesa da Indústria de Calçado Componentes Artigos Pele Sucedaneos, mas também um programa de televisão apresentado por Gisela João que passa na RTP2.

"Nasce pelo amor à arte, ao calçado português e aos acessórios em pele e pelo know-how acumulado de várias gerações. Pelo amor à moda, criatividade e design com a marca made in Portugal. Uma prova de um país com muitos talentos e que remodelou o mundo", lê-se no site da radiotelevisão nacional que dá imagem e voz à iniciativa que enaltece o que é feito dentro de portas.

