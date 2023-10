Luís Buchinho formou-se em design de moda pelo Citex, atual Modatex, no Porto, em 1989, e iniciou a comercialização da sua marca homónima em 1992. Em 2007, abriu a sua primeira loja na Rua José Falcão 122, no Porto, e em 2012 inaugurou o segundo espaço na Esplanada do Castelo. Atualmente, a loja situa-se na Rua de Sá da Bandeira, 812.

Ao longo da sua carreira como designer, Luís Buchinho tem sido homenageado com diversos prémios. Em 1999 recebeu o prémio de Melhor Coleção Feminina atribuído pela Associação ModaLisboa e em 2010 o prémio de Melhor Designer de Moda da Fashion TV. Em 2012 e 2016 conquistou o Globo de Ouro para Melhor Designer de Moda e em 2022 foi distinguido com o prémio GQ Men of the Year, na categoria de Design de Moda.

A sua experiência como designer de knitwear é notória no seu trabalho. Estruturas elaboradas e originais, pormenores gráficos e jogos inusitados de cores e texturas formam uma composição de silhuetas dinâmicas que definem um look cosmopolita, carismático e autêntico.