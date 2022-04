A Tavares faz 100 anos e, por isso, esta é uma altura de celebrar. "Celebramos não só esta data redonda, mas também a história e herança da Ourivesaria Tavares. Uma história que se faz de família, de proximidade e de pessoas".

Para assinalar esta data tão importante para uma empresa que nunca saiu das mãos da família, a Tavares inaugurou uma nova fachada de loja. A montra do Nr.54 da Rua da Junqueira é agora engalanada por uma homenagem ao ouro popular português, que é uma parte fundamental da história da Tavares.

Em 1922, Virgílio Aristides Tavares abriu pela primeira vez as portas da Tavares, na Póvoa de Varzim. Foi nesta ourivesaria que entraram muitas mulheres, que com os maridos no mar, encontraram no ouro um garante de sustento em tempos incertos.

Hoje os tempos são outros, mas o ouro continua a fazer parte da história da Tavares, seja nas suas coleções de alta joalharia, onde se junta a pedras preciosas, seja em coleções mais minimalistas pensadas para um público jovem.

Estes 100 anos de história são ainda acompanhados por uma nova fase na vida da Tavares, uma fase onde o digital ganha uma nova importância, com uma imagem e um site totalmente novos.

Para assinalar este marco importante foi realizado um vídeo, que tendo como protagonistas Carlos e Ana Tavares, nos faz viajar até à essência desta marca. A par deste surge uma campanha fotográfica, que espelha o espírito desta empresa centenária.

As imagens foram retratadas de forma genuína e informal. Foi em volta da mesa, depois de um almoço repleto de risos e conversa, como são os almoços das famílias portuguesas, que Nuno Vieira retratou esta campanha.