A magia está nas pequenas coisas do dia a dia, e, agora, está também nas novas Havaianas. A marca anuncia um novo modelo, a pensar nos mais pequenos, que brilha no escuro e é a sugestão ideal para aqueles que acreditam realmente no poder da magia.

A novidade está disponível em dois modelos para criança que são bastante coloridos, brilhantes e divertidos.

créditos: Havaianas

créditos: Havaianas

Os chinelos estão cobertos de desenhos e referências ao mundo mágico, que na ausência de luz, brilham. O resultado é surpreende e promete divertir os mais novos.

As novas Havaianas Kid Slim Fashion são um exclusivo online.