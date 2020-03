Já a noite se fazia sentir quando Aleksandar Protic mostrou que continua a descrever impressões sobre personalidades e as suas singularidades, através de peças coloridas onde ressaltam os estampados multicolores, o preto e também o azul.

Ninamounah fez a sua estreia na passerelle da ModaLisboa com um toque bastante irreverente. A ‘Complete Metamosphosis’ explora o lado animalesco dos humanos e ultrapassa as suas zonas de conforto na moda, tudo com métodos biológicos e padrões pinstripe.

A passerelle da ModaLisboa recebeu o seu último desfile e foi a vez de Dino Alves dar por encerrada mais uma edição. A fusão da vida rural com a vida cosmopolita serviu de inspiração para esta coleção que conta a sua história e o seu percurso de vida, desde a província até à cidade. Para o designer estas misturas de contrastes tornam as pessoas mais especiais e por isso, as peças surgem tanto com um ar mais antiquado como avant garde, com silhuetas justas e oversized em simultâneo com fluidas e volumosas. A aposta no uso dos acessórios é um dos pontos fulcrais da coleção.

Depois de três dia intensos de moda e tendências é a altura de fechar as portas das Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento do Exército e encerrar a 54ª edição da ModaLisboa.

Se perdeu algo ou quer voltar a dar uma vista de olhos no que por lá se passou espreite aqui! Até outubro!