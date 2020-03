Dino Alves inspirou-se na sua história e no percurso que percorreu ao fundir a sua vida rural da província, com a nova vida cosmopolita da cidade. Nesta coleção apresentou peças clássicas, quase “antiquadas”, misturadas com outras mais “avant garde”. Elementos decorativos do universo rural e folclórico aplicados em peças urbanas e street wear. Peças inspiradas no guarda roupa da época que se misturam com peças contemporâneas.

Nos materiais destacam-se as fazendas de lã, poliester, popelines de algodão, viscoses, ganga, lycras, seda, tule, organza, e as sarjas acetinadas.

Na paleta de cores, o preto, roxo, laranja, branco, denim, vermelho, lilás, amarelo, azuis, tons água, rosa, estampado floral, xadrex e as riscas.

Com silhuetas justas e oversized e em simultâneo fluídas e volumosas, o designer nesta coleção apostou também no uso de acessórios como, jóias, cintos e sacos.

Veja as propostas do designer para o próximo outono/inverno 20/21:

Imagens: Ugo Camera/ModaLisboa