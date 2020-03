Numa instalação multimédia cenográfica e sensorial, a designer apresentou a coleção, 'I don´t know if this exists'. É uma performance centrada na cultura do corpo humano em relação com a pintura, escultura, som e moda.

Durante o período de exibição, a instalação foi ativada por uma série de performances ao vivo, nas quais modelos pintados habitaram o espaço e tornaram-se pinturas vivas.

Como resultado, apresentou uma coleção híbrida, onde apareceram impressões fotográficas que provocaram uma interação com o cenário de maneira ilusória e divertida.

Veja as propostas da designer para o próximo outono/inverno 20/21:

Imagens: Ugo Camera/ModaLisboa