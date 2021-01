Nuxe lança sérum anti-idade inovador. Portugal é um dos primeiros países a comercializá-lo

França só o vai ter no fim do mês mas em Portugal e em Espanha está disponível a partir de hoje. Super Serum [10], apresentado como a grande inovação antienvelhecimento da marca de dermocosmética francesa Nuxe, criada em 1991, é um sérum anti-idade para todos os géneros e todos os tipos de pele com uma fórmula vegana patenteada com 95% de ingrediente de origem natural que reúne, pela primeira vez, na mesma embalagem, uma série de óleos e milhares de microesferas que foram infundidas individualmente.

Para além de ácido hialurónico natural de baixo peso molecular obtido a partir da biofermentação de milho e de trigo, que estimula a produção de fibroblastos e reforça a síntese de colagénio e de elastina, o Super Serum [10] integra ainda, na sua formulação, células nativas de flores de edelvais, mais conhecidas pela designação internacional, edelweiss. Para as conseguir, a Nuxe recorreu a uma técnica de biotecnologia vegetal que permite o cultivo celular desta planta com propriedades anti-idade reconhecidas.

O novo dermocosmético da marca francesa inclui ainda na sua composição vitamina B3, um poderoso agente anti-manchas, além de óleos vegetais fracionados, ácidos gordos de produção e fornecimento sustentável. Ao todo, são 25 os igredientes usados na fórmula do Super Serum [10]. "É o dobro dos outros séruns à venda no mercado", garante fonte da empresa. O produto, que deve ser aplicado no rosto e no pescoço com recurso à pipeta de alta precisão da embalagem, penetra rapidamente na pele e não a deixa gordurosa.

A dose necessária é definida automaticamente pelo dispositivo. A quantidade obtida deve ser, depois, espalhada com os dedos, idealmente de manhã e à noite. "A pele fica mais lisa, redensificada e luminosa desde a primeira gota", assegura ainda a companhia de cosmetologia natural. Disponível online, em farmácias e parafarmácias, o novo sérum antienvelhecimento da Nuxe é comercializado num frasco de vidro, com 30 mililitros, 100% reciclável. O preço de venda ao público recomendado em Portugal é de 75 €.