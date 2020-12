Sofia Ribeiro é a nova embaixadora da Equivalenza em Portugal e protagoniza, a partir de amanhã, a nova campanha de Natal da empresa de perfumaria e cosmética espanhola. A atriz, modelo e empresária de 36 anos é o novo rosto nacional da marca espanhola, sucedendo à apresentadora de televisão e atriz Diana Chaves. "Estou muito feliz por me terem escolhido. Eu já era fã da marca há muito tempo e identifico-me com os valores que defendem", assumiu, há pouco, a artista numa apresentação à imprensa.

"Eu gosto muito de perfumes, de fragrâncias e de aromas para a casa desde miúda. Não há como não associarmos um cheio a uma pessoa ou a um determinado momento da nossa vida", desabafa a intérprete da pérfida Célia Campos, uma das antagonistas da telenovela "Amar demais", atualmente em exibição na TVI. "Eu, quando construo uma personagem, também penso em cheiros mas a Célia não tinha aroma", confessa Sofia Ribeiro, que terminou nas últimas semanas as gravações dessa produção televisiva.

"Se eu fosse um perfume, seria um perfume intenso, como eu. Seria um perfume com personalidade, com caráter. Eu sou muito intensa. Não o escondo", confidencia a atriz, que gosta particularmente do perfumante cítrico floral 189 e do oriental amadeirado 033, duas das mais de 130 referências da Equivalenza. "Todos os perfumes são especiais e acho que dizem muito sobre a nossa personalidade. São quase uma segunda pele. Eu prefiro perfumes mais fortes no dia a dia. No verão, gosto de aromas mais leves. E, quando gosto de um perfume, uso-o e uso-o e uso-o", garante a artista, que também elogia a cosmética da marca.

"Há um batom em creme que anda sempre na minha carteira agora. Uso-o nos lábios, como blush e como sombra", revela. "Normalmente, não me maquilho muito no dia a dia, porque já me maquilho muito quando estou a trabalhar", afirmou ainda a atriz à imprensa. Presente em 700 lojas em 22 países, a Equivalenza foi criada em 2011. O décimo aniversário será comemorado no próximo ano. "Vamos ter muitas novidades em 2021", confirma a artista, que será o rosto das principais campanhas promocionais.