Cristina Ferreira lança novo modelo de óculos de sol para o Natal. Está disponível em três cores e vem com ofertas

Não há quem pare Cristina Ferreira. Só nas últimas semanas, lançou uma linha de cosmética com o seu nome desenvolvida em parceria com uma empresa açoriana e um livro autobiográfico, "Pra cima de puta", publicado pela Contraponto Editores. Esta manhã, apenas dois meses depois de ter apresentado a coleção da marca Cristina Eyewear, que desenvolveu em colaboração com a Optivisão, a apresentadora de televisão, blogger e empresária acaba de reforçar o portefólio com uma edição especial.

O novo modelo, em massa, com silhueta retro e formato cat eye, tem a frente e as hastes em acetato personalizadas com a assinatura CF e ponte em metal dourado. Disponível em três cores, preto, havana e verde pinho, está à venda por 119 € na rede de óticas Optivisão e em DailyCristina.com. "Esta edição vem acompanhada de várias ofertas exclusivas para os colecionadores da marca, uma bolsa de cosmética em veludo, postais autografados e amostras do perfume MEU de Cristina Ferreira", informa ainda a marca.