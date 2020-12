Le Male Le Parfum é a nova proposta olfativa de Jean Paul Gaultier

Originalmente lançado em 1995, Le Male, um dos perfumes mais emblemáticos de Jean Paul Gaultier, foi criado pelo perfumista francês de ascendência arménia Francis Kurkdjian. Para Le Male Le Parfum, a nova proposta olfativa do polémico e irreverente criador de moda francês, já disponível no mercado português, a Puig, empresa familiar que explora comercialmente a marca de perfumaria com o nome do estilista, desafiou a dupla de perfumistas Quentin Bisch e Nathalie Gracia-Cett a ir (ainda) mais longe.

O resultado é Le Male Le Parfum, um perfume amadeirado de inspiração oriental que abre com notas quentes de cardamomo a antecipar um aroma de lavanda e de brisa marinha, que é complementado depois com apontamentos de baunilha, tal como sucede com as anteriores versões de Le Male desenvolvidas e comercializadas ao longo dos últimos 25 anos. Íris é outra das notas florais presentes na fragrância, também à venda em coffret, que surge agora na embalagem de sempre em tons de preto e dourado.