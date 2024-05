A coleção Utopia é um dos grandes lançamentos da marca Cata Vassalo que, este ano, elegeu o Convento do Beato para o seu desfile. Noivas, rainhas, príncipes e muitas caras conhecidas apresentaram 62 looks masculinos e femininos da autoria da joalheira portuguesa. Roupas com joias incrustadas, headpieces, gargantilhas, brincos XL e óculos de sol foram algumas das peças statement que se destacaram nesta noite que juntou exuberância, teatralidade e criatividade. O SAPO Lifestyle marcou presença na edição deste ano, batizada de ‘Watch Me’, e desvenda-lhe tudo o que se passou dentro e fora da passerelle.