A marca portuguesa de joalharia Cata Vassalo, conhecida pelas suas tiaras, toucados e bandoletes para noivas, e a influencer digital Alice Trewinnard voltaram a unir-se para o lançamento de '10, 10, 5: BLOOM!'

Porque 2025 é, para ambas, um ano repleto de momentos que merecem ser festejados de forma especial, as criadoras nacionais criaram uma coleção de joias que celebra três datas marcantes: 10 anos da marca Cata Vassalo, 10 anos do percurso de Alice Trewinnard e 5 anos da sua primeira colaboração, lançada a 15 de abril de 2020 em pleno confinamento, que deu origem a uma grande amizade.

"Hoje, essa mesma energia criativa renasce em '10, 10, 5: BLOOM!', uma coleção que simboliza não só a força desta união, mas também a celebração da coragem, evolução e esperança", refere a marca em comunicado sobre esta novidade cujos preços se fixam entre os 29 e os 235 euros.

10, 10, 5: BLOOM! créditos: Cata Vassalo divulgação

Composta por 13 peças em latão com banho a ouro, nesta gama vai ser possível descobrir vários tipos de brincos, gargantilhas chokers e anéis com opções personalizáveis e disponiveis em várias cores onde se destacam o preto, encarnado, azul. Para além disso, também inclui aquele que é um dos acessórios de eleição de Alice Trewinnard, uma mola para o cabelo revestida a missangas coloridas.

A nova coleção, que presta homenagem à flor Íris descrita como um "símbolo de sabedoria, coragem e esperança", destaca-se por incorporar diferentes elementos florais e da natureza que já fazem parte do ADN da marca. Com este lançamento, Cata Vassalo desafia todas as mulheres a sairem da sua zona de conforto e a fazerem mix&match destas peças com os seus looks e acessórios preferidos.

10, 10, 5: BLOOM! créditos: Cata Vassalo divulgação

A coleção '10, 10, 5: BLOOM!' vai estar disponível até dia 18 de abril apenas online e posteriormente no quiosque da marca no centro comercial Amoreiras, em Lisboa.