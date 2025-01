Desde 2015, a marca Cata Vassalo tem-se afirmado como a aliada de eleição das noivas, criando peças que se tornam o detalhe central no dia mais especial das suas vidas. Inspirada no termo latino “Aléa”, que significa “o acaso”, esta coleção celebra as descobertas felizes e inesperadas que transformam as nossas vidas – tal como o amor.

A narrativa da coleção de 2025 entrelaça duas histórias: a de duas amigas e a de um casal de almas gémeas. Em ambos os casos, o foco está nos encontros transformadores que mudam o rumo das vidas. Estas histórias ganham vida através de uma coleção exclusiva composta por 15 headpieces, quatro chokers e dois laços, num total de 21 peças. Cada uma delas carrega nomes em latim como Inventio, Fortuna, Sidera e Adventu Distinata, refletindo conceitos de destino, descoberta e momentos marcantes.

Produzidas manualmente, as peças são criadas em latão banhado a ouro, com detalhes cuidadosamente trabalhados. Pérolas em diferentes tamanhos, pedras semipreciosas como ágata e quartzo, e cristais em várias cores e dimensões são estrategicamente colocados para criar joias exclusivas. A versatilidade é parte essencial da coleção: cada peça foi pensada para que cada noiva possa encontrar o seu próprio estilo e usá-la de forma única.

Para além desta coleção, a marca convida as noivas a visitarem o seu atelier, onde, com marcação prévia, podem experimentar as peças e personalizá-las ou até criar joias à medida. Este atendimento personalizado reforça a dedicação da Cata Vassalo em oferecer uma experiência única e peças que contam uma história – a história de cada noiva.