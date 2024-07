O que é que acontece quando duas marcas portuguesas apaixonadas pelo seu ofício e trabalho artesanal se juntam para criar uma colaboração de moda? Nasce uma peça que respira design, luxo e elegância mas sem perder a funcionalidade.

Foi isto que aconteceu quando a André Opticas, que veio redefinir o conceito de óptica em Portugal através da personalização e fabrico de óculos por medida, desafiou a joalheira Cata Vassalo a criar uns óculos de sol exclusivos.

A natureza foi a grande fonte de inspiração desta colaboração 100% portuguesa e de edição limitada cujo objetivo passou pela reinterpretação de um dos modelos mais icónicos desenhados pela André Opticas através da sua insígnia Family Affair.

E assim nasceram os Calyx: uns óculos de sol oversized de formato redondo confeccionados em acetato transparente. Um dos destaques desta peça vai para os detalhes florais dourados presentes nas suas extremidades e que nos remetem para uma das criações bestsellers de Cata Vassalo, os brincos Jasmine.

“Na Cata Vassalo vemos e sentimos os acessórios como coroas que devem empoderar e representar quem as usa. Com a André Opticas, uma marca que admiramos e com a qual partilhamos valores, quisemos desenhar uma coroa na forma de óculos. Queremos que seja uma peça statement que marque quem a usa e assinale também o início desta amizade e colaboração entre as nossas marcas”, refere a designer Catarina Vasssalo em comunicado.

Sem nunca perder o seu lado funcional e descurar o conforto, esta é uma peça com personalidade que vai adicionar um toque de estilo e sofisticação a qualquer look. É de salientar que esta colaboração, limitada a 20 unidades numeradas, está à venda por 590 euros.

Descubra a coleção Family Affair x Cata Vassalo aqui.