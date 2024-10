Como forma de assinalar o arranque do primeiro dia de desfiles da ModaLisboa, a André Ópticas acaba de lançar um modelo exclusivo de óculos de sol muito especial.

O Abbondanza, que se destaca pela sua armação preta e lentes azuis esfumadas, foi criado em homenagem a Eduarda Abbondanza que, desde 1991, organiza aquele que é o maior evento de moda da capital: a ModaLisboa.

"O modelo Abbondanza, desenhado com minúcia, reflete o espírito criativo e visionário que define tanto o ModaLisboa como a própria Eduarda Abbondanza", refere a marca de eyewear e sponsor da 63ª edição do evento sobre esta criação.

Este modelo retangular de edição limitada, que poderá ser apreciado ao vivo e a cores no stand da André Ópticas, vai ser usado pelo staff da ModaLisboa durante os três dias do evento.

Se quiser adquirir o seu par, basta tentar a sua sorte junto do lounge do certame de moda e agarrar uma das 13 unidades disponíveis para venda no local por 290 euros.

Todos aqueles que passarem pelo evento até dia 13 de outubro vão poder conhecer, em primeira mão, o seu novo website: Family Affair. Esta plataforma destaca-se por incorporar um customizador online que irá permitir aos clientes personalizar diversos aspetos dos óculos da marca, como é o caso da armação, hastes, cor das lentes e gravação personalizada.